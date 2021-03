The Knick - dlaczego serial został anulowany? Steven Soderbergh odpowiada

materiały prasowe

The Knick to bardzo dobrze oceniany i świetnie zrealizowany serial stacji Cinemax, za który odpowiadał Steven Soderbergh, który nakręcił każdy odcinek. Niestety doczekał się on tylko dwóch sezonów. W momencie anulowania projektu Soderbergh powiedział, że planował, aby seria trwała przez sześć sezonów, z myślą o tym, że przeskoczy w czasie i skupi się na nowych postaciach w sezonach 3 i 4, i ponownie w odsłonach 5 i 6, z innym reżyserem na czele każdego dwu-sezonowego fragmentu. Jednak szczegóły dotyczące odwołania programu były niejasne. Soderbergh w wywiadzie dla Rolling Stone stwierdził, że anulowanie serialu wynikało z tego, że projekt nie uczynił tego, co miał zrobić, czyli pomóc w rebrandingu i przyciągnięciu nowych widzów do Cinemaxa.

materiały prasowe

Gdy projekt trafił do HBO, stacja obliczyła już swoje wydatki i miała inne priorytetowe programy, ponieważ w pewien sposób HBO szukało projektu, który może stać się następcą Gry o tron. Według Soderbergha The Knick po prostu pojawił się w złym czasie w niewłaściwym miejscu.