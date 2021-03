The Last of Us – tak mogą wyglądać Joel i Ellie w serialu HBO. Zobaczcie najlepsze fanarty

SIE

W marcu ubiegłego roku poinformowano, że jedna z najlepiej ocenianych produkcji na konsole PlayStation, gra The Last of Us, doczeka się serialowej adaptacji od HBO, a za jej sterami stanie Craig Mazin. Niespełna rok później dowiedzieliśmy się, że w rolach głównych, jako Joel i Ellie, wystąpią Pedro Pascal (The Mandalorian, Wonder Woman 1984) oraz Bella Ramsey (Gra o tron). I chociaż jak na razie nie zobaczyliśmy żadnych oficjalnych materiałów prezentujących ten duet w serialowej wersji, to z pomocą przychodzą internetowi twórcy. Postanowiliśmy zebrać najlepsze fanarty przygotowane przez internautów i przedstawić je w poniższej galerii. Który z nich najbardziej przypadł Wam do gustu?

Serial The Last of Us - fanarty

The Last of Us zadebiutowało w 2013 roku na konsoli PlayStation 3. Historia opowiada o losach Joela i Ellie. Bohaterowi spotkali się w tragicznych okolicznościach i starają się przetrwać podróż przez zrujnowane przez apokalipsę Stany Zjednoczone. W roku 2020 na PlayStation 4 trafił sequel gry.