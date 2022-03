The Last Bus - zwiastun serialu Netflixa. Stranger Things z zabójczymi robotami

fot. screen z YouTube

The Last Bus to najnowszy serial Netflixa, który jest komedią science-fiction. Platforma rozpoczęła kampanię promocyjną produkcji. Do sieci trafił pierwszy zwiastun projektu. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Historia opowiada o grupie młodych uczniów, którzy są zmuszeni walczyć o przetrwanie, gdy nagle w czasie ich szkolnej wycieczki wybucha apokalipsa robotów i ludzkość zaczyna być dziesiątkowana przez zabójcze maszyny. Podróżując piętrowym autobusem nasi bohaterowie muszą dowiedzieć się, co stoi za wspomnianym wydarzeniem, w świecie, w którym mogą być jedynymi ocalałymi.

The Last Bus - zwiastun

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Tom Basden i Robert Sheehan. Twórcą 10-odcinkowego 1. sezonu jest Paul Neafcy.

The Last Bus - premiera serialu na platformie Netflix 1 kwietnia.

