The Last Days Of Ptolemy Grey - Samuel L. Jackson wystąpi w nowym serialu Apple

fot. materiały prasowe

Samuel L. Jackson zagra w The Last Days Of Ptolemy Grey - zapowiedzianym serialu Apple opartym na książce Waltera Mosleya o tym samym tytule. Autor literackiego pierwowzoru napisze scenariusz i wraz z odtwórcą głównej roli obejmie funkcję producenta wykonawczego. Nadchodząca produkcja liczyć ma sześć odcinków.

Serial opowie historię Ptolemy'ego Greya. 91-letni mężczyzna, zapomniany przez rodzinę i przyjaciół, żyje w samotności i cierpi na demencję. Za sprawą eksperymentalnej kuracji medycznej Ptolemy otrzymuje jednak szansę, by odzyskać swoje wspomnienia. Dzięki trzeźwości umysłu mężczyzna próbuje rozwiązać tajemnicę zabójstwa swego bratanka. Warto dodać, że Walter Mosley napisał książkę The Last Days Of Ptolemy Grey po tym, jak obserwował pogarszający się stan swej cierpiącej na demencję matki.

Producentami serialu będą również David Levine, Eli Selden oraz Diane Houslin. The Life of Ptolemy Grey jest kolejnym, po The Banker, wspólnym projektem Samuela L. Jacksona i Apple TV+.