Fot. Marvel/Sony

Reklama

Tom Hardy w programie The Discourse Podcast od The Playlist potwierdził, że crossover Venoma i Spider-Mana z MCU był tak bliski powstania, jak to tylko możliwe. Fani Marvela marzyli o nim od dawna, ponieważ te postacie w komiksach są ze sobą ściśle powiązane. „Byliśmy blisko. Tak blisko, jak to tylko możliwe, poza wspólnym filmem, który naprawdę chciałem nakręcić, ponieważ oznaczałoby to mnóstwo frajdy”.

Ostatecznie jednak zrezygnowano z tego pomysłu, a aktor nie podał konkretnego powodu, dla którego tak się stało. Prowadzący Mike DeAngelo spytał go więc, czy miała z tym coś wspólnego polityka studia. Tom Hardy odpowiedział, że projekt nie doszedł do skutku „ze wszystkich powodów, które ostatecznie tam wyjaśniłeś”.

Oficjalny tytuł Spider-Mana 4! W końcu słowo "dom" zniknęło z podtytułu

Dlaczego Tom Hardy pragnął tego crossovera?

Dlaczego Tom Hardy chciał nakręcić crossover Venoma i Spider-Mana z MCU? „Zasadniczo byłby dla dzieci” wyjaśnił aktor. Chociaż wiem, jak dorośli kochają filmy superbohaterskie, co widać po wynikach box office, gdy odnoszą sukces, to dzieci ciągle przypominają mi, jak ważne są te postacie. I nie wiedzą, dlaczego ich ulubieni bohaterowie nie grają razem w filmach” dodał.

Warto pamiętać, że by taki crossover powstał, Sony i Marvel musieliby się dogadać, co – jeśli wierzyć plotkom o pracach nad Spider-Manem 4 – nie zawsze jest proste. Wydaje się jednak, że oprócz szefów Marvela i Sony wszyscy pragną takiego crossovera. Ruben Fleischer, który wyreżyserował pierwszego Venoma, przyznał w 2019 roku, że od zawsze planowali tak zbudować franczyzę, by spotkanie z Pajączkiem granym przez Toma Hollanda było możliwe. Z kolei Tom Hardy w 2024 roku na premierze filmu Venoma 3 dodał, że „na 100 procent” chciałby zmierzyć się ze Spider-Manem.

Najbardziej dziwaczne warianty Spider-Mana [GALERIA]