The Last Kumite - nowy teaser kipi nostalgią. W tle muzyka jak w Krwawym sporcie i Kickbokserze

fot. materiały prasowe

Reklama

The Last Kumite to wyjątkowy projekt dla każdego fana kina sztuk walki, który wychował się na klasykach z lat 80. i 90. Zebrano gwiazdy gatunku i chciano stworzyć film, który będzie kręcony w stylu tychże hitów, na czele z takimi tytułami jak Krwawy sport czy Kickboxer. Nowy teaser pokazuje nam kilka ujęć z tytułowego turnieju, ale tutaj liczy się to, co gra nam w tle. Za muzykę bowiem odpowiada Paul Hertzog, którego klimatyczną twórczość znacie ze wspomnianych klasyków. Wspomaga go Stan Bush, który nagrał na potrzeby filmu nowe utwory. Jego piosenki również w tamtych filmach grały w tle.

The Last Kumite - teaser

Za choreografię walk odpowiada Mike Möller, który jest kaskaderem znanym z pracy przy wielu hollywoodzkich filmach. Ostatnio był częścią ekipy w Johnie Wicku 4.

The Last Kumite - opis fabuły

Historia skupia się na Michaelu Riversie, który ma dobre umiejętności w sztukach walki. Zostaje on zmuszony do walki w nielegalnym turnieju, by uratować swoją córkę. Odkrywa jednak, że każdy uczestnik ma takie same motywacje, gdy na szale rzucone jest życie ich bliskich.

The Last Kumite - obsada

A to tak naprawdę coś, przez co żaden fan kina klasy B nie przejdzie obojętnie. Na ekranie w akcji zobaczymy takie legendy gatunku jak: Cynthia Rothrock, Billy Blanks, Kurt McKinney (wspomniane Bez odwrotu, w którym prał Van Damme'a!), Michel Qissi (Tong Po!), Abdel Qissi (czarny charakter w Lionheart i The Quest!) i Matthias Hues ponownie w roli czarnego charakteru. Obok nich na ekranie pojawią się David "Bolo Jr" Yeung - tak, to syn legendarnego Bolo Yeunga, a także Mike Möller, czyli talent w sztukach walki z Niemiec. Głównego bohater zagra również Niemiec, Mathis Landwehr.

Premiera w 2024 roku w VOD.