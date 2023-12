OD - zwiastun nowej gry Hideo Kojimy zawiera ukrytą wiadomość. Nawiązuje ona do... serii Silent Hill

fot. youtube.com

Reklama

Na The Game Awards 2023 zobaczyliśmy zwiastun OD, nowej gry Hideo Kojimy. Materiał był dość oszczędny w treści i wydawało się, że przedstawia jedynie obsadę nadchodzącej produkcji. Okazuje się jednak, że w wideo znalazła się pewna ukryta wiadomość. Mowa konkretnie o literach, które ukryto w scenie, w której na ekranie pojawia się Udo Kier.

Serwis Central Xbox opublikował serię grafik, na których można dostrzec litery ukryte na twarzy niemieckiego aktora. Układają się one w słowo ATAMI, które... nawiązuje do serii Silent Hill. Atami to bowiem miasto w prefekturze Shizuoka, a jej nazwa w kanji to 静岡. Te pojedyncze symbole można przetłumaczyć właśnie jako "Ciche Wzgórze".

https://twitter.com/centralxboxbr/status/1734042992963383685

Zweryfikowaliśmy, że to prawda i rzeczywiście w zwiastunie da się dostrzec ukrytą wiadomość. Litery są łatwiejsze do dostrzeżenia po wykonaniu stopklatek z wideo uruchomionego w rozdzielczości 4K, a następnie rozjaśnieniu ich.

Warto przypomnieć, że od 2012 do 2015 roku Kojima pracował nad grą Silent Hills. Projekt doczekał się interaktywnego dema zatytułowanego PT, ale ostatecznie został anulowany, a japoński twórca rozstał się z zespołem Konami. Na ten moment trudno powiedzieć czy OD będzie w jakiś sposób powiązane z tą kultową serią horrorów, czy też ukryta wiadomość to po prostu easter egg odnoszący się do przeszłości Japończyka.