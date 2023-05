The Last of Us – powstanie 3. sezon? Szefowa HBO odpowiada na spekulacje

fot. Liane Hentscher/HBO

The Last of Us to hitowy serial oparty na grze pod tym samym tytułem. Zebrał świetne oceny i zgromadził przed ekrany tłumy ludzi. Nic więc dziwnego, że serwis streamingowy szybko podjął decyzję o kolejnym sezonie. I choć niedawno cieszyliśmy się na wieść o dalszym ciągu adaptacji, teraz pojawiają się pogłoski o rozciągnięciu kontynuacji na trzy sezony.

Choć nikt nie daje gwarancji, że 3. sezon rzeczywiście jest w planach, coraz więcej osób spekuluje o takiej możliwości. Zwłaszcza że The Last of Us Part II, czyli gra, na podstawie której powstanie druga odsłona, ma o wiele bardziej złożoną strukturę narracyjną niż pierwsza historia. Na to zwrócił uwagę gwiazdor produkcji Jeffrey Pierce, który podkreślał wielowątkowość drugiej gry.

Szefowa HBO - wypowiedź

Głos w sprawie zabrała Francesca Orsi z HBO, która przyznała, że na ten moment nie może dać żadnej gwarancji, iż 3. sezon zostanie zrealizowany. Nadzieję dają jednak showrunnerzy Craig Mazin i Neil Druckmann, którzy nadal zastanawiają się, na czym powinni zakończyć fabułę.

Myślę, że Craig i Neil wciąż główkują, gdzie zakończą historię. Doszły nas słuchy, że będzie pomysł na 3. sezon serialu, ale w tym momencie traktujemy to jako jeden sezon na raz. Nie ma gwarancji, że otrzymamy jeszcze jedną kontynuację, ale wiem, że obaj mają pewną wizję, jakby mogła ona wyglądać.

The Last of Us dostępny jest na HBO Max.