Lost: Zagubieni - twórcy oskarżeni o rasizm i toksyczne warunki pracy. Producent krótko: „Zawiodłem”

Producenci wykonawczy kultowego serialu Zagubieni skonfrontowali się z ciężkimi zarzutami propagowania niemoralnych zachowań na planie produkcji. Maureen Ryan, dziennikarka i pisarka, która obrała sobie za cel ujawnienie "wzorców molestowania i uprzedzeń w Hollywood", napisała książkę Burn It Down. W swojej nowej twórczości przedstawiła Damona Lindelofa i Carltona Cuse’a w bardzo niekorzystnym świetle, jakoby mieli oni oddziaływać negatywnie na ekipę Zagubionych. Głównym zarzutem jest rasistowskie postępowanie, do którego Lindelof i Cuse mieli nakłaniać scenarzystów.

Maureen Ryan zaprezentowała w swojej książce szereg wywiadów z aktorami i scenarzystami, którzy opowiedzieli, z jakim zachowaniem mieli do czynienia na planie serialu. Wszyscy rozmówcy przyznali, że producenci notorycznie przekraczali granice i nierówno traktowali swoich aktorów. Objawiało się to przede wszystkim stronniczym obsadzaniem ról, o czym wspominał Harold Perrineau. Odtwórca Michaela Dawsona w pierwszych dwóch sezonach Zagubionych mówił bez ogródek o tym, że jego białoskórzy współpracownicy otrzymywali główne wątki fabularne serialu, a on stanowił tylko dopełnienie historii. Wspominał, że zachowanie jego fikcyjnej postaci:

Pogłębia narrację, iż nikt nie dba o czarnych chłopców i czarnych ojców.

Sygnalizacja obaw aktora o niekorzystnym portrecie jego bohatera skończyła się zakończeniem współpracy, o czym zadecydować mieli producenci. Taką wersje przedstawiła również Monica Owusu-Breen, scenarzystka z sezonu 3. Z jej wypowiedzi wynika, że Lindelof poruszył kwestię odejścia aktora przed scenarzystami, mówiąc: "nazwał mnie rasistą, więc go wywaliłem”. Owusu-Breen niejednokrotnie podkreślała, jak ciężko było jej wytrzymać w tak toksycznym środowisku. Często płakała chwilę przed powrotem do domu. Druzgocące były dla niej słowa Cuse’a podczas pisania odcinka, w którym Mr. Eko został zabity.

Carlton powiedział coś w stylu: Chcę go powiesić na najwyższym drzewie. Boże, gdybyśmy tylko mogli odciąć mu fi*ta i wepchnąć go do gardła.

Damon Lindelof i Carlton Cuse – odpowiedź

Dziennikarka poprosiła o komentarz oskarżonych producentów. Obydwoje, choć byli zszokowani niektórymi wypowiedziami, wyrazili wielką skruchę. Cuse przyznał, że nigdy nie był świadomy, jak wielką krzywdzę wyrządził swoim współpracownikom. Również Lindelof żałował swoich czynów. Wyznał:

Mój poziom podstawowego braku doświadczenia jako menedżera i szefa, moja rola jako kogoś, kto miał modelować klimat kreatywnego niebezpieczeństwa i podejmowania ryzyka, ale zapewniać bezpieczeństwo i komfort w procesie twórczym – poniosłem porażkę w tym przedsięwzięciu.

Książka Burn It Down dostępna jest w przedsprzedaży. Data publikacji w USA to 6 czerwca 2023.