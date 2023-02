The Last of Us - rekordowa oglądalność 4. odcinka. Narzekano na poprzedni, a poziom tylko wzrasta

HBO

The Last of Us znów święci triumfy. Jak donosi serwis Deadline, 4. odcinek zanotował rekordową oglądalność. W ciągu pierwszych 24 godzin wyświetlania na HBO i HBO Max rzeczoną część produkcji zobaczyło aż 7,5 mln Amerykanów. To wynik aż o 17% lepszy niż wzbudzającej liczne kontrowersje poprzedniej odsłony serii, która w Stanach Zjednoczonych przyciągnęła 6,4 mln ludzi. Sukces jest tym większy, że okręt flagowy HBO rywalizował o widzów z transmitowanym równolegle rozdaniem tegorocznych nagród Grammy.

Warto też zauważyć, że poziom oglądalności The Last of Us wzrasta z odcinka na odcinek. 4. odsłonę serii obejrzało więc aż o 60% więcej osób niż premierową.

Przypomnijmy, że 5. odcinek serialu również w naszym kraju będzie można zobaczyć wcześniej niż dotychczas - w polskim HBO Max ma on być dostępny już o 3:00 w nocy z 10 na 11 lutego. Powodem takiego obrotu spraw jest próba uniknięcia konkurencji ze strony zaplanowanego na niedzielę Super Bowl, rokrocznie przyciągającego rekordową liczbę osób w USA.

