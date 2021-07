The Last of Us - Anna Torv z Fringe w obsadzie. Zagra postać z gry

Fot. FOX

Anna Torv w serialu The Last of Us ma rolę powracającą. Oznacza to, że zobaczymy ją w większej liczbie odcinków. Wcieli się w postać Tess, która jest przemytniczką w post-pandemicznym świecie. W grze Tess pracowała z Joelem przemycając broń z Bostonu. Aktorka w ostatnim czasie grała między innymi w Mindhunter, ale najbardziej znana jest z popularnego Fringe: Na granicy światów.

The Last of Us rozgrywa się 20 lat po tym, jak śmiertelny wirus zniszczył współczesną cywilizację. Joel (Pedro Pascal) zostaje zatrudniony do przemycenia Ellie (Bella Ramsey), 14-letniej dziewczyny, ze strefy kwarantanny do organizacji szukającej leku na wirusa. To, co miało być prostym zadaniem szybko staje się brutalną przygodą.

Za sterami serialu stoją Craig Mazin (Czarnobyl) oraz twórca gry Neil Druckmann. Panowie razem napisali scenariusze i wszystko nadzorują. W obsadzie są także Merle Dandrige, Nico Parker, Gabriel Luna, Jeffrey Pierce, Murray Bartlett i Con O'Neill.

The Last of Us - data premiery nie jest znana.