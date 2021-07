The Last of Us - serial ma duży budżet? Nowe informacje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Sony

Prace nad serialem The Last of Us trwają i niedługo powinny trafiać materiały do sieci pokazujące, co się dzieje na planie. Zdjęcia trwają w Kanadzie. Nowe informację pochodzą od Damiana Pettiego, szefa organizacji IATSE 212, która zrzesza pracowników ekip technicznych z Kanady.

Twierdzi on, że The Last of Us jest największą produkcją jaka kiedykolwiek powstawała w Kanadzie. Na planie pracują setki techników, a budżet na odcinek ma być na poziomie kwoty 8 cyfrowej, czyli powyżej 10 mln dolarów, ale dokładna kwota nie jest znana. Co więcej produkcja jest gigantyczna w skali, bo według niego prace na planie mają trwać 12 miesięcy. Do tego wyjawił, że przygotowania do pracy trwały sześć miesięcy.

Tłumaczy, że dzięki temu setki różnych mniejszych przedsiębiorstw będzie odczuwać ekonomiczny pozytywny wpływ tej inwestycji HBO Max.

Zobacz także:

Oczywiście nikt z HBO Max tego nie komentuje, więc póki, traktujmy to z dystansem. Być może w ciągu kilku tygodni w końcu poznamy więcej szczegółów na temat serialu opartego na grze.