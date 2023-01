The Last of Us - easter eggi w 2. odcinku serialu HBO. Klikacze, geneza pandemii i nawiązanie do Uncharted

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. HBO

Drugi odcinek serialu The Last of Us już za nami! Choć zdecydowano się na wprowadzenie pewnych zmian względem gry, to jednak w dalszym ciągu mamy do czynienia z bardzo wierną adaptacją, która pewneze scen czy dialogów przenosi w zasadzie jeden do jednego. Trudno jednak się temu dziwić, bo za reżyserię 2. epizodu odpowiadał sam Neil Druckmann, scenarzysta pierwowzoru, a obecnie prezes studia Naughty Dog (stanowisko to współdzieli z Evanem Wellsem).

W najnowszym odcinku nie brakowało mniej lub bardziej subtelnych odniesień do przygody Joela i Ellie znanej z konsol PlayStation, potwierdzono także sporo czasu na ukazanie zarażonych (w tym niezwykle charakterystycznych klikaczy), a także ujawniono genezę epidemii. Na tym jednak nie koniec, bo w jednej ze scen pojawił się pewien przedmiot z serii Uncharted. Brzmi interesująco? W takim razie rzućcie okiem na poniższą galerię, w której zebraliśmy dla Was easter eggi z drugiego epizodu.

The Last of Us: odcinek 2 - easter eggi, ciekawostki i nawiązania do gier