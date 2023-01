The Last of Us - easter eggi i nawiązania do gier w 1. odcinku. Serial HBO skrył przed nami wiele tajemnic

fot. HBO, SIE

The Last of Us od HBO w bardzo wierny sposób przenosi postacie i wydarzenia znane z gry do serialu. Twórcy z szacunkiem podeszli do materiału źródłowego, a wprowadzone przez nich zmiany i nowości mają na celu rozszerzenie znanej opowieści, a nie całkowite wywrócenie jej na głowę. I tak w zasadzie cały pierwszy odcinek po brzegi wypełniony został nawiązaniami do produkcji studia Naughty Dog, nie zabrakło w nim także pewnych nieco bardziej subtelnych mrugnięć okiem w stronę fanów.

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy nasi Czytelnicy dobrze znają grę, dlatego też zdecydowaliśmy się przygotować poniższe zestawienie. Znajdziecie w nim między innymi wspomniane już odniesienia do gier, easter eggi oraz inne detale, które można było pominąć podczas seansu.

The Last of Us - easter eggi i ukryte detale w 1. odcinku serialu HBO

Odcinek rozpoczyna się od sceny, której nie było w grach. Oglądamy fragment programu z 1968 roku, w którym jeden z gości mówi, że grzyby mogą być w przyszłości zagrożeniem. Wspomina on, że niektóre gatunki są w stanie przejąć kontrolę nad insektami.

