The Last of Us - 2. odcinek serialu potwierdza fanowską teorię na temat pochodzenia epidemii

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. HBO

The Last of Us to serial stanowiący adaptację kultowej gry od Naughty Dog. Produkcja zbiera wiele bardzo entuzjastycznych opinii. W oryginale nie dowiadujemy się skąd tak naprawdę pochodzi infekcja, która doprowadziła do katastrofy, raczej gracze zbierają poszlaki i sugestie, aby nakreślić sobie obraz zagłady. Po 1. odcinku serialu pojawiła się teoria, że zarodniki mogły znajdować się w mące, a Joel i Sarah nie zarazili się, ponieważ nie jedli produktów, w których się znajdowała.

2. epizod wydaje się potwierdzać tę teorię. Na początku widzimy sceny z Dżakarty, gdzie pojawił się pacjent zero. Okazuje się, że zarażeni zostali pracownicy fabryki mąki. Zatem najprawdopodobniej infekcja w serialu rozprzestrzeniła się właśnie z mąki.

Ponadto 2. odcinek w HBO oglądało 5,7 mln widzów, czyli 22 procent więcej niż premierowy epizod serialu.

The Last of Us - plakat i zdjęcia

The Last of Us plakat

W obsadzie są między innymi Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Murray Bartlett, Jeffrey Pierce, Anna Torv i Nick Offerman. Twórcami projektu są Craig Mazin i Neil Druckmann (twórca gier z serii), a muzykę przygotował Gustavo Santaolalla, który odpowiada za kultową ścieżkę dźwiękową znaną z gier.