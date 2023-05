The Last of Us - gra online potrzebuje więcej czasu. Naughty Dog pracuje też nad nową produkcją dla jednego gracza

fot. Naughty Dog

Jedną z produkcji, których zabrakło podczas PlayStation Showcase 2023, było sieciowe The Last of Us. Przypomnijmy, że o istnieniu tego projektu mówiło się od dawna, a w czerwcu 2022 roku jego istnienie oficjalnie potwierdził Neil Druckmann. Niestety wszystko wskazuje na to, że na szczegóły na jego temat będziemy musieli jeszcze poczekać.

Na oficjalnym twitterowym profilu studia Naughty Dog poinformowano, że prace nad grą online w uniwersum The Last of Us trwają, ale w ich trakcie twórcy uświadomili sobie, że przyda im się więcej czasu. Dlatego też jak na razie nie zdecydowano się czegokolwiek pokazywać czy zapowiadać. Co ciekawe jednak, w tej samej wiadomości wspomniano również o nowym doświadczeniu dla jednego gracza. Na ten moment trudno powiedzieć czy chodzi tutaj o kolejną odsłonę jednej ze znanych marek czy też początek zupełnie nowej serii.

https://twitter.com/Naughty_Dog/status/1662166716892479488