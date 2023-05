The Lord of the Rings: Gollum - twórcy przepraszają za stan gry na premierę i obiecują poprawki

fot. materiały prasowe

Debiut The Lord of the Rings: Gollum trudno uznać za udany. Gra została dosłownie zmiażdżona przez krytyków oraz graczy, którzy głośno wyrażali swoje niezadowolenie ze względu na nudną rozgrywkę, przestarzałą oprawę graficzną oraz przede wszystkim fatalny stan techniczny tej produkcji. Mimo kilku opóźnień trafiła ona na rynek z kiepską optymalizacją oraz licznymi błędami, które potrafią poważnie zirytować.

Twórcy ze studia Daedalic wzięli sobie jednak do serca krytykę, bo na ich profilu na Twitterze pojawił się wpis, w którym przepraszają oni za to, jak gra działa i wygląda. Nazywają ten projekt swoim "największym dotychczasowym wyzwaniem" i zapewniają, że zajmą się wyeliminowaniem problemów, a prace nad stosownymi aktualizacjami już trwają.

https://twitter.com/GollumGame/status/1662124108614717448

Odbudowanie zaufania graczy z pewnością przyda się deweloperom, bo niedawno do sieci trafiły informacje, z których wynika, że studio dostało grant na kolejną grę w uniwersum Władcy Pierścieni.

