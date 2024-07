fot. ASAP Entertainment // Isabela Merced w "Sweet Girl" (2021)

Reklama

W drugim sezonie The Last of Us do swoich ról powrócą Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie) i Gabriel Luna (Tommy). Ponadto zobaczymy kilka nowych postaci, w które wcielą się m.in. Rutina Wesley (Maria), Kaitlyn Dever (Abby), Young Mazino (Jesse), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen), Danny Ramirez (Manny) oraz Catherine O'Hara.

Dina odgrywa ważną rolę w życiu Ellie w The Last of Us

Do obsady dołączyła również Isabela Merced, która zagra Dinę. W grze, na podstawie której powstaje serial, jest najlepszą przyjaciółką Ellie oraz partnerką. Obie wyruszają do Seattle, aby zemścić się na WLF (Front Wyzwolenia Waszyngtonu).

Aktorka obecnie promuje film Obcy: Romulus, gdzie gra jedną z głównych ról. Przy okazji wywiadu dla Total Film o tym horrorze, została zapytana o to, czego fani mogą się spodziewać po relacji Diny z Ellie w 2. sezonie The Last of Us. Merced zdradziła sporo informacji:

[Dina] jest pewnego rodzaju światłem w życiu Ellie, w jej świecie. Myślę, że panuje co do tego zgodna opinia, ponieważ patrzysz też na grę wideo i ona jest naprawdę jedyną, która dostaje w miarę przyzwoite zakończenie. Wszyscy inni mają przechlapane lub umierają! Kocham, bardziej niż cokolwiek innego, być tym światłem dla ludzi w moim życiu. I lubię ich rozśmieszać i sprawiać, że lepiej rozumieją siebie. Po prostu lubię pomagać. Myślę, że Dina jest bardzo bliska mojej osobowości. Obie jesteśmy bardzo głupiutkie i myślę, że poradziłabym sobie z apokalipsą w podobny sposób, gdyby taka się pojawiła.

fot. Naughty Dog // Dina i Ellie w grze

Scenarzystami serialu są Craig Mazin i Neil Druckmann - ten drugi jest twórcą gry, do której napisał również scenariusz. Merced pochwaliła pracę tego duetu.

Craig [Mazin] i jego zespół scenarzystów oraz Neil [Druckmann] - wszyscy są niezwykle dobrzy w budowaniu postaci i ludzi, którzy są urozmaiceni, zatroskani i wielowymiarowi. To piękna równowaga, którą wnoszą do rozrywki, ale także do analizy postaci. To bardzo interesujące.

fot. Columbia Pictures // Marvel Entertainment // Isabela Merced w Madame Web

Oprócz The Last of Us i Obcy: Romulus aktorkę zobaczymy również w Supermanie od Jamesa Gunna w roli Hawkgirl.

The Last of Us - premiera 2. sezonu w 2025 roku na Max.