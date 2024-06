The Last of Us: Part II - port na PC ma być gotowy od kilku miesięcy. Tak twierdzi znany insider

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W marcu tego roku pojawiły się plotki sugerujące, że The Last of Us: Part II w niedalekiej przyszłości trafi na PC. Choć jak na razie informacja ta nie została potwierdzona, to otrzymaliśmy kolejną solidną poszlakę wskazującą na to, że coś może być na rzeczy.

Znany branżowy insider, Billbil-kun, który może pochwalić się w zasadzie stuprocentową skutecznością, ujawnił, że prace na pecetowym portem TLOU2 miały rozpocząć się jeszcze w 2021 roku. Dodał też, że według pozyskanych przez niego danych, wersja PC miałaby być gotowa od około 7 miesięcy.

Co więcej i co jest najważniejszą informacją w tym artykule, wierzymy, że prace nad grą dobiegły końca, zakończyły się w listopadzie 2023 roku lub wcześniej.

Jeżeli doniesienia Billbil-kuna są zgodne z prawdą, to nie powinniśmy długo czekać na ich potwierdzenie. Sony może po prostu wyczekiwać na dogodny moment do zapowiedzenia wersji PC. Insider spekuluje, że japońska firma może wstrzymywać się z zapowiedzią w związku z oczekiwaniem na drugi sezon serialu The Last of Us od HBO, który niemal na pewno na nowo rozbudziłby zainteresowanie marką.