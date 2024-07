To złamało serce graczom, a teraz może widzom. Zdjęcia z planu 2. sezonu The Last of Us

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Na nowych zdjęciach z planu 2. sezonu The Last of Us widać między innymi Isabelę Merced jako Dinę. Uzbrojona bohaterka patroluje ulice u boki Ellie, granej ponownie przez Bellę Ramsey. Bazując na tych ujęciach możemy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że widzimy je tuż po przybyciu do Seattle, do którego udały się w poszukiwaniu Abby (Kaitlyn Dever) i jej sojuszników, chcąc zemścić się na nich za zamordowanie Joela (Pedro Pascal).

Oczywiście nie wiadomo, na ile wiernie serialowa adaptacja odtworzy oryginalną fabułę. Byłoby jednak dość trudno utrzymać Joela przy życiu przez cały sezon biorąc pod uwagę fakt, że stosunkowo wcześnie ginie w grze.

Zdjęcia z planu 2. sezonu The Last of Us

W obsadzie nowych odcinków znaleźli się Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Kaitlyn Dever, Young Mazino, Isabela Merced, Danny Ramirez, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord oraz Catherine O'Hara.

2. sezon The Last of Us zadebiutuje na HBO w 2025 roku.

The Last of Us - najbardziej pamiętne sceny z serii

Galeria także zawiera spojlery.