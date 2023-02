The Last of Us - easter eggi w 4. odcinku serialu HBO. Żarty Ellie, Pittsburgh i aktor z gry

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. HBO

Po zdecydowanie spokojniejszym, trzecim odcinku serialu The Last of Us, który w dużej części skupiał się na przedstawieniu historii Billa i Franka, wróciliśmy do dalszych losów Joela i Ellie. Akcja wyraźnie nabrała tempa, a bohaterowie starli się z grupą Łowców, a więc kolejną niebezpieczną, znaną z gier frakcją.

Sama obecność Łowców to oczywiście nie jedyne nawiązanie do produkcji studia Naughty Dog. W czwartym epizodzie mamy okazję zobaczyć kilka scen, które niemal jeden do jednego przeniesiono z gry. Pojawiają się również kolejne postacie, które powinny być dobrze znane graczom, a także aktor udzielający głosu w grze - tutaj jednak widzimy go w zupełnie innej roli...

The Last of Us - easter eggi w 4. odcinku serialu HBO

Ellie znajduje książeczkę z dowcipami zatytułowaną No Pun Intended: Volume Too, a następnie opowiada kilka żartów Joelowi. Takie sceny pojawiły się również w grze.

Przypominamy, że piąty odcinek The Last of Us pojawi się nieco wcześniej na platformie HBO Max. Widzowie z Polski będą mogli obejrzeć go już o 3:00 w nocy z 10 na 11 lutego.