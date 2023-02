The Last of Us - 5. odcinek szybciej na HBO Max! Znamy dokładną godzinę

fot. HBO

HBO Max oficjalnie ogłosiło, że 5. odcinek The Last of Us pojawi się w platformie już 10 lutego o godzinie 21:00 czasu amerykańskiego (ET). Potwierdziliśmy w polskim oddziale HBO Max, że u nas również pojawi się w tym terminie. Będzie to więc 3:00 w nocy z 10 na 11 lutego 2023 roku.

The Last of Us - powody przyspieszenia

Co prawda, serwis streamingowy oficjalnie nie ujawnił powodów decyzji, ale jest ona przez amerykańskich dziennikarzy traktowana jako oczywista. W niedzielę 12 lutego 2023 roku w godzinach wieczornych jest emisja finału Super Bowl 2023, czyli najpopularniejszego wydarzenia telewizyjnego roku, więc z uwagi na to zdecydowano się przyspieszyć 5. odcinek, by widzowie nie musieli wybierać co będą oglądać.

HBO chce, aby emisja nadal biła rekordy, a konkurencja w postaci Super Bowl 2023 to coś, czego nikt nie chce. Do tej pory oglądalność The Last of Us ciągle rosła. Dzięki opóźnionemu oglądaniu pierwsze dwa odcinki średnio obejrzało 21 mln widzów na terenie Ameryki Północnej. Jest to kapitalny wynik, w którym zawierają się statystyki z platformy oraz HBO w telewizji.

Przypomnijmy, że serial oparty jest na grze pod tym samym tytułem. HBO już zamówiło realizację 2. sezonu. Kolejne odcinki będą mieć premierę jak do tej pory, czyli w poniedziałki. Sytuacja z 5. odcinkiem to wyjątek.

