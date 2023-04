The Last of Us: Part I - Naughty Dog zapowiada kolejne poprawki. Wspominają również o Steam Decku

fot. SIE

Pod koniec marca na PC trafiło The Last of Us Part I, ale trudno uznać to za debiut, na jaki liczyli gracze. Produkcja studia Naughty Dog zmaga się bowiem z wieloma problemami, w tym kiepską optymalizacją oraz licznymi błędami. Plusem jest natomiast to, że twórcy nie chowają głowy w piasek i pracują nad wprowadzeniem niezbędnych poprawek. Część z nich trafiła już do gry, ale na tym nie koniec.

Na Twitterze zapowiedziano, że w piątek pecetowy port doczeka się kolejnej większej aktualizacji. Jak na razie nie ujawniono niestety, czego możemy się w niej spodziewać, bo konkretna lista zmian ma zostać opublikowana tego samego dnia, co sama łatka.

Naughty Dog pamięta również o użytkownikach Steam Decka. Priorytetem dla deweloperów jest jednak naprawienie gry, a dopiero po tym mają zająć się zadbaniem o działanie i weryfikację pierwszego TLOU na przenośnej platformie Valve.

