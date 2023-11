The Last of Us Part II Remastered już oficjalnie. Kiedy gra trafi na PS5?

fot. SIE

Naughty Dog oficjalnie potwierdziło to, o czym od dłuższego czasu się plotkowało. Nadciąga The Last of Us Part II Remastered, czyli ulepszona edycja gry z 2020 roku. Part II Remastered zaoferuje wiele powodów do ponownego przeżycia tej emocjonującej historii, w tym ulepszenia technologiczne, nowy tryb rozgrywki i materiały zza kulis, które pogłębią wiedzę na temat gry.

Główną nowością jest zupełnie nowy tryb o nazwie No Return. Ma być to tryb przetrwania typu roguelike, w którym gracze będą mieli okazję udowodnić swoje umiejętności w losowych spotkaniach z wrogami i doświadczą walki w nowym wydaniu. W No Return mamy dostać wiele grywalnych postaci, a każda z nich z własnymi cechami.

The Last of Us Part II Remastered - zwiastun

The Last of Us: Part II Remastered zaoferuje również tryb swobodnej gry na gitarze. Nie prosiliśmy o to, ale tak gracze zachwycali się sekwencją w oryginale, że twórcy zdecydowali się rozszerzyć ten element. Ponadto gra doczeka się usprawnień związanych z funkcjami kontrolera DualSense oraz rozdzielczość 4K w trybie wierności i 1440p upscalowane do 4K w trybie wydajności. Nie zabraknie również możliwości importu zapisu z oryginalnej wersji, dzięki czemu będzie można na przykład od razu przejść do Nowej Gry Plus na obecnej genracji konsol.

Data premiery The Last of Us: Part II Remastered została ustalona na 19 stycznia 2024 roku. Produkcja nie została jeszcze wyceniona, ale wiemy, że trafi na rynek nie tylko w standardowym wydaniu, ale też bogatszej edycji W.L.F. Na dodatek posiadacze TLOU II na PS4 będą mogli dokonać aktualizacji do wersji PS5 za 10$.

