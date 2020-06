The Last of Us: Part II – część graczy chce zmian w fabule. Powstała petycja

SIE

Na temat The Last of Us: Part II można mieć różne zdanie, ale co do jednego nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Amerykańskie studio Naughty Dog stworzyło grę, o której jest naprawdę głośno. Większość recenzentów jest tym tytułem zachwycona, ale już w społeczności samych graczy pojawia się sporo głosów krytyki. Te najczęściej dotyczą tego, jak scenarzyści potraktowali pewne postacie czy wątki. Rozczarowani fani postanowili więc przygotować internetową petycję, w której nawołują twórców do… zmiany przedstawionej historii.

W petycji możemy przeczytać, że organizatorzy doceniają produkcję Naughty Dog za świetny gameplay, oprawę oraz mechaniki rozgrywki. Fabułę nazywają jednak „kompletną porażką”. Podają dwa konkretne przykłady: uśmiercenie Joela, głównego bohatera pierwszej części oraz uczynienie z Abby grywalnej postaci. Joel Miller, organizator akcji, wspomina o dwóch potencjalnych sposobach na rozwiązanie tej sprawy i jako przykład wymienia remake całej opowieści lub stworzenie DLC, które wprowadziłoby nowe, inne zakończenie.

Obecnie petycję podpisało ponad 40 tysięcy osób. Studio Naughty Dog w żaden sposób nie skomentowało inicjatywy internautów. Szanse na to, że akcja przyniesie zamierzony skutek, wydają się jednak naprawdę niewielkie.

