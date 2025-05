Marvel zupełnie zmieni mitologię Thora. Największa rewolucja w dziejach postaci

Marvel

Marvel oficjalnie zapowiedział powstanie zupełnie nowej serii komiksowej Thor, za którą mają odpowiadać scenarzysta Al Ewing i rysownik Pasqual Ferry. Komunikat prasowy Domu Pomysłów już teraz rozbudza wyobraźnię wszystkich fanów superbohaterów. Legendarna postać doczeka się bodaj największej rewolucji w swoich ponad 60-letnich dziejach w świecie Marvela. Asgardczyka czeka nowe otwarcie.

Choć w rzeczonym komunikacie nie pada słowo "restart", komiksowy gigant chce przedstawić Thora w całkowicie innej odsłonie. Ludzkość znów zapomni o bogu burzy i piorunów, biorąc go za nic więcej jak mit. Jak czytamy w zapowiedzi:

Mity nordyckie opowiadają o bogach, którzy chodzili po Ziemi, dokonując wielkich czynów dla śmiertelników, którzy w nich wierzyli. Ale Asgard nie istnieje i nigdy nie istniał. Bogowie nigdy nie unosili się na naszym niebie, nigdy nie stali ramię w ramię z naszymi bohaterami, nigdy nie walczyli w imię dobroci ani sprawiedliwości. To była tylko opowieść. Nikt nie przyjdzie nam z pomocą. Ale gdzieś w mieście... ktoś się budzi. Ktoś z młotem.

Do nadchodzącej serii odniósł się także Ewing:

Od pierwszego numeru serii Immortal Thor główny bohater stawiał czoło końcowi swojej opowieści... ale to był dopiero koniec pierwszego aktu. Wraz z początkiem kolejnego rozdziału Thor będzie musiał zmierzyć się z zagrożeniami, jakich jeszcze nigdy nie spotkał, pochodzącymi z miejsca, w którym nigdy wcześniej nie był... aż do teraz. Czy żyje? Czy nie żyje? Czy jest nieśmiertelny? Czy może jest czymś znacznie, znacznie większym? Tego dowiecie się tylko, jeśli do nas dołączycie.

Zanim seria Thor trafi do sprzedaży, amerykańscy czytelnicy dostaną jeszcze 3 ostatnie zeszyty również tworzonego przez Ewinga, wspomnianego w jego wypowiedzi cyklu Immortal Thor. Marvel tak zapowiada finałowe odsłony opowieści:

Na końcu swojej opowieści Thor wkroczył do Vidblainn, trzeciej krainy umarłych, skąd nic nie może powrócić. I tam, poza wszystkimi bitwami, poza wszelkimi troskami, stanął do walki o sprawiedliwość po raz ostatni — przeciwko wielkiemu Wężowi, który nosił jego własne oblicze i dzierżył jego własny młot. Oto była opowieść o Nieśmiertelnym Thorze... I o tym, jak rozstrzygnął się jego los.

Zeszyt Thor #1 zadebiutuje na amerykańskim rynku 27 sierpnia.