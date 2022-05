The Last of Us Remake - premiera jeszcze w tym roku? Jest na to szansa

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. SIE

Remake The Last of Us to jeden z tych projektów, który nie został jeszcze oficjalnie zapowiedziany, ale wydaje się to być jedynie kwestią czasu. Plotki i przecieki na ten temat docierają do nas regularnie z różnych, mniej lub bardziej wiarygodnych źródeł, co wydaje się sugerować, że coś rzeczywiście jest na rzeczy. Teraz o projekcie tym ponownie wspomniał branżowy dziennikarz Jeff Grubb i w jednym z podcastów zdradził, że gra może zadebiutować jeszcze w tym roku. Co więcej dodał on, że jest co do tego "dość pewny".

Warto przypomnieć, że wcześniej inny insider, Tom Henderson, wspominał, że produkcja jest już niemal ukończona i może pojawić się w drugiej połowie roku. Czy rzeczywiście tak będzie? O tym powinniśmy przekonać się niebawem, bo jeśli wydawca rzeczywiście planuje premierę The Last of Us Remake w roku 2022, to wkrótce powinniśmy doczekać się oficjalnego ogłoszenia lub zwiastuna.

The Last of Us zadebiutowało w 2013 roku na konsoli PlayStation 3. Rok później na rynek trafił remaster przygotowany z myślą o PS4. W produkcji znajduje się również serial HBO z Pedro Pascalem i Bellą Ramsey w rolach głównych.

