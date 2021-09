The Last Of Us - kręcenie pilota zakończone. Szalony budżet serialu HBO

Fot. Naughty Dog/Collider

The Last Of Us będzie adaptacją pierwszej gry z serii o tej samej nazwie, która pozwalała graczowi wcielić się w rolę Joela, przemycającego dziewczynkę o imieniu Ellie. Serial będzie dostępny na platformie HBO, a Kantemir Balagov, reżyser odcinka pilotażowego, za pośrednictwem Instagrama ogłosił, że zdjęcia do pierwszego epizodu dobiegły końca. Produkcja rozpoczęła się w lipcu 2021 roku, a ma zakończyć się przed czerwcem 2022 roku. Kantemir Balagov wstawił też obrazek z podpisem: "Moja praca tu dobiegła końca".

W dalszej części reżyser podziękował wszystkim członkom ekipy. Za scenariusz odpowiadają Neil Druckmann (który pracował też przy powstaniu gier z serii The Last Of Us ) i Craig Mazin. Joela zagra Pedro Pasca, zaś Bella Ramsey wcieli się w Ellie. The Last Of Us ma być jednym z najdroższych seriali, jakie kiedykolwiek wyprodukowano. Seria podobno ma mieć największą produkcję w historii Kanady, z budżetem sięgającym prawie 10 milionów dolarów na odcinek. Szacuje się, że całkowity budżet serii HBO może dojść nawet do 200 milionów dolarów.

The Last Of Us - premiera nie jest jeszcze znana, ale debiut pierwszego sezonu jest zaplanowany na 2022 roku.