The Last of Us – Gabriel Luna dostał PS5 w prezencie. Sprzęt pomoże mu w przygotowaniach do serialu HBO

fot. materiały prasowe

Gabriel Luna jest jedną z gwiazd nadchodzącego serialu The Last of Us od HBO. Znany aktor wcieli się w nim w rolę Tommy'ego Millera, brata głównego bohatera, Joela. Wygląda na to, że twórcom tej produkcji zależy na tym, by wszyscy odpowiednio przygotowali się do pracy, bo Luna opublikował na swoim Instagramie zdjęcie prezentu, który otrzymał od PlayStation i Neila Druckmanna ze studia Naughty Dog. Prezentem tym jest... konsola PlayStation 5, będąca obecnie towarem zdecydowanie deficytowym.

Aktor nie tylko podziękował za prezent, ale też zapowiedział, że ma wobec niego ambitne plany. Zdradził, że jego research obejmował będzie ponowne przejście obu gier, na dodatek z włączonym permadeath, co oznacza, że każda śmierć wymagać będzie rozpoczęcie całej przygody od nowa.

Serialowe The Last of Us nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. W obsadzie są też m.in. Pedro Pascal, Bella Ramsey, Nico Parker i Merle Dandridge.