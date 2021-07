The Last of Us - ruszyły prace nad serialem. Co nam mówi zdjęcie z planu?

fot. materiały prasowe

The Last of Us w końcu jest kręcone, więc fani gry pod tym samym tytułem przebierają nogami. Znamy obsadę, ale dopiero zobaczymy, jak aktorzy będą wyglądać w rolach osadzonych w postapokaliptycznym świecie. Gabriel Luna opublikował zdjęcie z planu z Pedro Pascalem oraz Nico Parker. Spekuluje się, że kręcą ujęcia z czasów, gdy świat jeszcze był normalny, więc to, co raczej zobaczymy na początku premierowego odcinka.

W obsadzie są Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Nico Parker (Sarah) oraz Gabriel Luna (Tommy, brat Joela).

Gra The Last of Us to opowieść o Joelu, który spotyka na swojej drodze 14-letnią Ellie. Bohaterowie wyruszają w podróż przez postapokaliptyczne i pełne niebezpieczeństw Stany Zjednoczone. Za kamerą staną reżyserzy znani z docenianego, nagradzanego i dobrego kina artystycznego i festiwalowego: Jasmila Zbanic (Aida), Ali Abbasi (Granica) oraz Kantemir Balagov (Wysoka dziewczyna). Craig Mazin, twórca popularnego Czarnobylu jest showrunnerem i scenarzystą The Last of Us. Przy scenariuszach serialu pracuje też Neil Druckmann, twórca gry.

The Last of Us - data premiery nie jest znana.