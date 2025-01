Mroczny i brutalny zwiastun Królewny Śnieżki. Disney ma konkurencję w kinie

Real Fiction Studios

Real Fiction Studios opublikowało zwiastun niezależnego filmu The Death of Snow White, co można przetłumaczyć na Śmierć Królewny Śnieżki. Jest to mroczny retelling klasycznej baśni braci Grimm, pełen przemocy i brutalnych scen. Pierwszy oficjalny zwiastun widowiska możecie zobaczyć poniżej.

The Death of Snow White - zwiastun

W zwiastunie widzimy siedmiu krasnoludków, którzy w tej wersji potrafią brutalnie rozprawiać się z wrogami. Pojawiła się także samookalaczająca się zła królowa i oczywiście Królewna Śnieżka, która w ostatnich minutach ma na sobie zakrwawioną sukienkę. Widać, że ta wersja będzie bardzo mroczna. Wydaje się również, że możemy spodziewać się wyższego poziomu niż chociażby w przypadku horroru Puchatek: krew i miód.

The Death of Snow White - zdjęcia

The Death of Snow White - obsada, data premiery, reżyser

The Death of Snow White zostało napisane i wyreżyserowane przez Jasona Brooksa. W obsadzie występują: Sanae Loutsis jako Królewna Śnieżka, Chelsea Edmunds jako Zła Królowa, Tristan Nokes jako Książę, Kelly Tappan jako Dobra Królowa, Tyler McKenna jako Król, Meredith Binder jako Zła Wiedźma, Ali Chapman jako Arsta, Jeremy Hallam jako Dozer, Dillon Moore jako Sunny, Michael DeSantos jako Grimwald, i Risa Mei jako Pollen. Producentem wykonawczym jest Shawn Loutsis.

The Death of Snow White ma trafić do kin w marcu 2025 roku, czyli w tym samym miesiącu, co aktorska adaptacja Śnieżki od Disneya z Rachel Zegler w roli głównej.