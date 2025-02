Armie Hammer odpowiada na oskarżenia: byłem dupkiem, ale to nie nielegalne

Fot. Materiały prasowe

Armie Hammer, któremu wiele osób przewidywało świetlaną karierę po roli w Tamte dni, tamte noce, odniósł się do oskarżeń, które cztery lata zniszczyły mu karierę. Choć przyznaje, że nie zachowywał się dobrze, podkreśla również, że jego działania nie były nielegalne. Uważa również, że wypowiedź o kanibalizmie była wyrwana z kontekstu.

Armie Hammer: byłem dupkiem, ale to nie nielegalne

Armie Hammer w podcaście The Louis Theroux Podcast tak skomentował całą sytuację:

Ludzie byli dla mnie jak torby z dragami, tylko że pokryte skórą. Sprawiasz, że czuje się niesamowicie, więc zaangażuję się w stu procentach, będziemy mieć gorący romans, zabiorę cię gdzieś, pojedziemy na wycieczkę, będziemy robić to wszystko, a potem zabiorę cię do domu i powiem: „Dzięki za wszystko” i pójdę swoją drogą.

Zrobiłbym coś niemal identycznego z kimś innym. Zostawiłem tak wiele osób, które były na mnie potem wściekłe, o co, swoją drogą, nie mam pretensji. Czy to czyni mnie dupkiem? Absolutnie. Nie mam problemu z przyznaniem, że nie nim byłem. To nie nielegalne.

Armie Hammer odpowiada na oskarżenia

Aktor znany z Tamte dni, tamte noce odniósł się również do swojej największej kontrowersji: wiadomości tekstowych, w których napisał, że jest w stu procentach kanibalem. Broni się, że zostały „cyfrowo zmienione”, by nie pokazać odpowiedzi drugiej strony, co jego zdaniem zupełnie zmieniło kontekst wypowiedzi.

Czasem, gdy jesteś w związku i spotykacie się ze sobą, gdy uprawiacie seks, jesteś w pewnym stopniu prowokatorem, a alkohol i narkotyki tylko to wzmacniają. Fajnie jest się tak droczyć i stopniowo przesuwać granice. Czy kiedykolwiek miałem zamiar odciąć coś komuś lub zjeść kogoś kawałek ciała? Nie.

Armie Hammer w 2021 roku został oskarżony o napaść seksualną przez wiele kobiet. Wszczęto dochodzenie, ale zarzutów nigdy nie wniesiono. Jednak ta sytuacja, a szczególnie wspomniane wiadomości tekstowe o kanibalizmie, na długo przekreśliły jego karierę w Hollywood. Dopiero teraz, a dokładnie w 2026, wróci na ekran dzięki roli w The Dark Knight.