The Last of Us - wybrano lokalizację zdjęć 2. sezonu. Twórcy pozostaną wierni grom

HBO

The Last of Us zostało oficjalnie odnowione na 2. sezon przez HBO w styczniu, a za nami już finał premierowej odsłony. To oznacza, że fani muszą uzbroić się w cierpliwość. Nowy sezon prawdopodobnie pojawi się najszybciej pod koniec 2024 roku lub na początku 2025.

W 2. sezonie dalej będziemy na pewno śledzić losy Joela (Pedro Pascal), który opiekować się będzie 14-letnią Ellie (Bella Ramsey) w świecie opanowanym przez zainfekowanych. Portal Deadline podaje, gdzie będą realizowane zdjęcia do nowego sezonu. W przypadku premierowej odsłony, prace odbywały się w Calgary i okolicach. Teraz wiemy, że nowym miejscem prac będzie Vancouver i okolice w Kanadzie. To może nam jasno sugerować, że twórcy pozostaną wierni grom, bo druga część The Last of Us: Part II rozgrywała się głównie w Seattle, a zatem niedaleko jednego z największych miast w Kanadzie.

fot. Liane Hentscher/HBO