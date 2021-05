The Last of Us - aktorka z gry dołączyła do obsady serialu HBO

fot. Lionsgate Television

Poznaliśmy nazwisko kolejnej aktorki, która dołączyła do obsady nadchodzącego serialu The Last of Us. Tym razem jest nią Merle Dandridge, która udzieliła głosu postaci Marlene, liderce grupy Świetliki w grze studia Naughty Dog. W produkcji HBO powtórzy ona swoją rolę. Poza tym widzowie mogą kojarzyć ją też m.in. z ubiegłorocznego serialu Stewardesa.

Przypominamy, że poza Merle Dandridge w obsadzie są też Pedro Pascal, Bella Ramsey oraz Gabriel Luna, którzy wcielą się odpowiednio w Joela, Ellie oraz Tommy'ego. Za scenariusz i produkcję odpowiadać będą Craig Mazin oraz Neil Druckmann ze studia Naughty Dog, a reżyserią zajmą się m.in. Kantemir Balagov, Jasmila Žbanić oraz Ali Abbas. Niestety na tym szczegóły na temat serialu się kończą. Nie jest znana ani jego przybliżona data premiery, nie wiemy też kiedy w sieci pojawi się zwiastun.