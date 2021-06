The Last of Us - Pedro Pascal nie był faworytem do roli w serialu. Wielka gwiazda odmówiła roli

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. SIE

Nowe zakulisowe informacje o serialu The Last of Us pochodzą od Daniela Richtmana, którego doniesienia przeważnie się sprawdzają. Jednak jest to plotka, więc dopóki ktoś oficjalnie tego nie potwierdzi, traktujcie ją z dystansem. Według dziennikarza producenci z HBO chcieli zobaczyć w głównej roli Joela zdobywcę Oscara Matthew McConaugheya. Aktor jednak odmówił i ostatecznie oferta trafiła do Pedro Pascala. Czy McConaughey bardziej pasowałby do roli Joela? Dajcie znać w komentarzach.

Przypomnijmy, że w roli Elle zobaczymy młodziutką Bella Ramsey, która zasłynęła rolą w Grze o tron. Wygląda więc na to, że Pedro Pascal nie był faworytem do roli, ale na liście był obecny. W plotkach mówiono też, że pod uwagę brany był Mahershala Ali, ale żadne wiarygodne źródło tego nie potwierdziło.

Źródło: HBO

Obecnie trwa etap pre-produkcji, czyli wszelkich przygotowań do rozpoczęcia prac na planie, które mają zacząć się w lipcu 2021 roku. Craig Mazin, twórca Czarnobyla, odpowiada za serial i scenariusze. Za kamerą staną reżyserzy znani z docenianego, nagradzanego i dobrego kina artystycznego i festiwalowego: Jasmila Zbanic (Aida), Ali Abbasi (Granica) oraz Kantemir Balagov (Wysoka dziewczyna).