The Last Oricru - nowe RPG dla fanów serii Gothic? Zobacz długi zwiastun gry

Do sieci trafił obszerny, trwający ponad osiem minut zwiastun The Last Oricru. To RPG tworzone przez studio GoldKnights, które wydane będzie pod ujawnionym na E3 2021 szyldem Prime Matter. Gra zabierze graczy do nietypowego świata, który połączy średniowieczne realia z elementami sci-fi.

Twórcy obiecują, że ich dzieło zaoferuje intrygującą historię, a w toku zabawy będziemy podejmować decyzje, które wpłyną nie tylko na zakończenie, ale też na losy bohatera czy napotkanych postaci. Złożony ma być również system walki, a pojedynki mają być jednocześnie wymagające i satysfakcjonujące. W ich trakcie wykorzystamy zarówno ataki fizyczne (tak w zwarciu, jak i z dystansu) oraz magię. Ciekawie zapowiada się też tryb... kanapowej kooperacji, dzięki czemu wraz z przyjacielem będziemy mogli m.in. walczyć z bossami czy uzyskiwać dostęp do specjalnych, ukrytych lokacji.

The Last Oricru nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Gra zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X.