A Plague Tale: Innocence i Call of Duty: Black Ops 4 trafią do PlayStation Plus w lipcu

fot. Focus Home Interactive

Sony podało listę gier, które trafią do abonentów PlayStation Plus w lipcu 2021 roku. Użytkownicy tej usługi otrzymają trzy produkcję: jedną wyłącznie na PS5 i dwie, w które zagramy także na PlayStation 4. Dwa z tych tytułów spotkały się z uznaniem krytyków i zdecydowanie warte są uwagi, a trzeci zebrał jedynie przyzwoite oceny, choć prawdopodobnie i on znajdzie grono fanów.

Od 6 lipca w ramach abonamentu PS Plus będzie można zagrać w A Plague Tale: Innocence na PS5 (gra doczeka się ulepszeń na nowej generacji konsol) oraz sieciową strzelankę Call of Duty: Black Ops 4 i bijatykę WWE 2K Battlegrounds na PS4.

Przypominamy również, że tego samego dnia z usługi znikną gry udostępnione w czerwcu. Macie więc ostatnią szansę na to, by przypisać do swojego konta Star Wars: Squadrons, Operation Tango oraz Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown.