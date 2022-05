The Last Voyage Of The Demeter - zmiana daty premiery filmu opartego na rozdziale książki Drakula

fot. okładka książki "Drakula" // fot. empik

The Last Voyage Of The Demeter to film, który jest oparty na jednym, mrożącym krew w żyłach rozdziale z klasycznej powieści Brama Stokera pt. Drakula. Opowiada przerażającą historię statku handlowego Demeter, który przewozi z Karpat do Londynu prywatny ładunek - pięćdziesiąt nieoznakowanych drewnianych skrzyń. Podczas podróży dochodzi do dziwnych wydarzeń. Każdej nocy załoga jest prześladowana przez bezlitosną istotę. Ludzie muszą walczyć o przetrwanie aż do końca skazanego na zagładę rejsu.

W głównej roli wystąpi Corey Hawkins jako Clemens, lekarz, który dołącza do załogi Demeter. W pozostałych rolach zobaczymy Aisling Franciosi jako nieświadomą pasażerkę na gapę, Liama Cunninghama jako kapitana statku i Davida Dastmalchiana jako pierwszego oficera Demeter. W obsadzie są również Jon Jon Briones, Stefan Kapicic, Nikolai Nikolaeff i Javier Botet. Reżyserem filmu jest André Øvredal, a za scenariusz adaptowany odpowiadają Bragi F. Schut, Stefan Ruzowitzky i Zak Olkewicz.

Wytwórnie Universal i DreamWorks., które pracują nad The Last Voyage Of The Demeter ogłosiły, że przeniosły datę premierę filmu z 27 stycznia 2023 roku na 11 sierpnia 2023 roku. Nie podano przyczyn tej zmiany.

fot. Empik