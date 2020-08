The Legend of Zelda: Breath of the Wild z fenomenalną sprzedażą. Ten wynik robi wrażenie

Nintendo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild zadebiutowało w marcu 2017 roku i zebrało bardzo wysokie oceny, stając się jedną z najlepiej ocenianych gier w historii. Tak świetne przyjęcie nie pozostało bez wpływu na sprzedaż. Poinformowano bowiem, że produkcja ta sprzedała się w ponad… 20 milionach egzemplarzy. Zdecydowaną większość z tego (18,6 miliona) stanowią kopię na Nintendo Switch. Reszta, czyli 1,5 miliona to sprzedaż na Wii U.

Warto przypomnieć, że w produkcji znajduje się kontynuacja Breath of the Wild. Pierwszy teaser sequela zaprezentowano podczas targów E3 w 2019 roku. Od tego czasu nie otrzymaliśmy żadnych nowych informacji.

Zobaczcie też fanowski plakat gry, który inspirowany jest twórczością studia Ghibli.

https://twitter.com/BigSkyCastle/status/1290114136160890882