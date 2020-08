Nowy BioShock bez Rapture i Columbii. Projekt przeniesie graczy do nowego świata

2K Games

BioShock 4 zapowiedziano w grudniu ubiegłego roku, ale do premiery gry jeszcze długa droga. Twórcy ze studia Cloud Chamber, specjalnie powołanego do stworzenia tego projektu, najprawdopodobniej dopiero kreują swoją wizję wirtualnego świata. W ogłoszeniu o pracę widnieje wzmianka, że studio chce stworzyć "nowy fantastyczny świat", co może oznaczać porzucenie podwodnego Raputre oraz podniebnej Columbii.

Jak czytamy w ogłoszeniach o pracę, gra aktualnie powstaje na silniku Unreal Engine 4. Narzędzie to ma już swoje lata, a firma Epic już pokazała 5 wersję silnika. Biorąc pod uwagę, że BioShock 4 szykowany jest z myślą o PS5 i Xbox Series można spodziewać się, że Cloud Chamber przeniesie swój projekt na nowszą technologię. Tym bardziej, że w lutym Take Two ujawniło, iż nowy BioShock będzie w produkcji "przez następnych kilka lat".