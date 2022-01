Pokemon Legends: Arceus wyciekło. Uważajcie na spoilery

fot. Nintendo

Chociaż do premiery Pokemon Legends: Arceus został jeszcze ponad tydzień, to gra trafiła już w ręce pewnych graczy. W związku z tym do sieci zaczęły trafiać pewne spoilery, można natrafić na nie między innymi na Twitterze czy Reddicie. Jak na razie są to przede wszystkim rzeczy związane z początkiem rozgrywki, a więc m.in. ekran tytułowy, pewne przedmioty kosmetyczne czy wczesne scenki przerywnikowe oraz informacje na temat regionu. Można jednak spodziewać się, że w kolejnych dniach będzie pojawiać się tego znacznie więcej. Warto mieć to na uwadze, jeśli chcecie samemu przeżyć tę przygodę, poznawać historię i odkrywać Pokemony zamieszkujące Hisui.

Na szczęście na możliwość zapoznania się z Pokemon Legends: Arceus nie trzeba już długo czekać. Gra trafi na sklepowe półki już 28 stycznia i dostępna będzie wyłącznie na konsoli Nintendo Switch.

