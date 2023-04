The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - nowy zwiastun zapowiada wielką przygodę

fot. Nintendo

W sieci pojawił się trzeci zwiastun promujący The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Tym razem Nintendo postawiło na obszerny materiał, w którym znalazło się miejsce zarówno dla krótkich wycinków fabularnych scen, jak i fragmentów rozgrywki. Doskonale widać, że twórcy zamierzają przekonać fanów, że nie będziemy mieli tu do czynienia z powtórką z Breath of the Wild i w nadchodzącej grze pojawi się sporo nowych mechanik i wyzwań. Widzimy między innymi jak Link korzysta z nowych mocy, a także możemy zapoznać się z niektórymi pojazdami stworzonymi przy użyciu jednej ze zdolności.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - zwiastun gry

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zadebiutuje już 12 maja tego roku. Gra dostępna będzie wyłącznie na Nintendo Switch. Na rynek trafi również jej edycja kolekcjonerska, a także figurka Amiibo i limitowany model konsoli.