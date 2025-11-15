The Legend of Zelda - pierwsze wideo z planu filmu. Zelda i Link uchwyceni w Nowej Zelandii

fot. Nintendo

Hollywoodzka superprodukcja The Legend of Zelda jest już kręcona. Zdjęcia do adaptacji gier rozpoczęły się jakiś czas temu w Nowej Zelandii, a teraz do sieci wyciekły pierwsze wideo z planu, ponieważ Wes Ball kręci w otwartych lokacjach, do których każdy ma dostęp. Potwierdzono prawdziwość materiałów, więc nie są to nagrania stworzone przez sztuczną inteligencję.

The Legend of Zelda - wideo z planu

Na jednym wideo dobrze widać Bo Bragason jako księżniczkę Zeldę. Widać, że rozmawia z jakąś postacią, którą wyraźnie jest aktorka Dichen Lachman, dobrze znana z wielu seriali. W drugim filmiku z tyłu widać Benjamina Evana Ainswortha w roli Linka.

Decyzja reżysera Wesa Balla o kręceniu widowiska w Nowej Zelandii ma nadać temu światu fantasy rozmach godny największej produkcji. Do tej pory Nowa Zelandia była wzorem światów fantasy dzięki serii Władca Pierścieni. Szczegóły fabuły nie są znane, więc nie wiadomo, jak dokładnie gra zostanie przeniesiona na ekran.

Historia rozgrywa się w magicznym królestwie Hyrule, które w grach było zagrożone przez mroczne siły. Derek Connolly i T.S. Nowlin są autorami scenariusza. Premiera w maju 2027 roku w kinach.