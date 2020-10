LEGO Star Wars Holiday Special - Ray i Darth Vader staną do walki. Nowe zdjęcie z filmu Disney+

fot. materiały prasowe

The Lego Star Wars Holiday Special to nadchodząca świąteczna produkcja filmowa, która wkrótce trafi na platformę Disney+. Entertainment Weekly opublikowało właśnie nowe zdjęcie z trwającego 45 minut filmu. Jak widać na materiale promocyjnym, w animacji dojdzie do nieoczekiwanego spotkania - Ray i Darth Vader staną do walki. Jak to możliwe? Wiąże się to z konceptem, na jakim oparto produkcję.

Chociaż akcja LEGO Star Wars Holiday Special rozgrywać będzie się po wydarzeniach ukazanych w filmie Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie, to po udaniu się do tajemniczej świątyni Jedi, Rey spotka postaci z przeróżnych czasów i części sagi. Co więcej, w filmie zobaczymy trzy wersje Obi-Wana Kenobiego - każda z innego okresu - oraz dwie wersje Hana Solo - pierwsza będzie starsza, a druga młodsza. Rey będzie miała okazję spotkać również inne ważne postaci z sagi, m.in. młodego Luka Skywalkera. Na jej drodze pojawi się także Kylo Ren.

Producent wykonawczy LEGO Star Wars Holiday Special, James Waugh, wyjawił, że pomysł na film zainspirowały jego dzieci, które bawią się figurkami z sagi, nie zważając na to, w jakich czasach bohaterowie ci istnieli.

fot. Entertainment Weekly

LEGO Star Wars Holiday Special trafi na Disney+ 17 listopada 2020.