The Magic Order - Netflix wznawia prace nad adaptacją komiksu Marka Millara

fot. Netflix

The Magic Order to komiks, który powstał dla platformy Netflix we współpracy ze słynnym scenarzystą Markiem Millarem. Historia opowiada o pięciu rodzinach magików, którzy od pokoleń chronią Ziemię przed wielkimi zagrożeniami. Wszystko zmienia się, gdy zaczyna na nich polować tajemniczy wróg.

Ze względu na wybuch pandemii koronawirusa Netflix porzucił projekt adaptacji komiksu w formie serialu. Teraz okazuje się, że produkcja znowu znalazła się w planach platformy. Twórca na swoim blogu napisał, że rozpoczęły się prace nad The Magic Order z czego bardzo się cieszy.

Ten czas dał nam szansę powrotu z zupełnie świeżym spojrzeniem na materiał. Wkrótce powinniśmy wejść do pokoju naszych nowych scenarzystów.

Przypomnijmy, że za sterami serialu mieli stanąć James Wan oraz Lindsey Beer, która miała być showrunnerką serialu.

Drugi tom The Magic Order, który został narysowany przez Stuarta Immonena trafi do sprzedaży w październiku. Trzeci tom został narysowany przez Gigi Cavenago, ale nie podano daty premiery.