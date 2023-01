The Mandalorian - teorie po zwiastunie 3. sezonu. Może być on ważniejszy, niż sądziliśmy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

3. sezon The Mandalorian zbliża się wielkimi krokami, a nowy zwiastun tylko pozornie wydaje się lakoniczny. Ma sporo scen, które mogą coś sugerować i wiele wskazuje na to, że pod kątem fabularnym ta seria da więcej odpowiedzi niż poprzednie dwa sezony razem wzięte.

Do tego jedna scena z trailera pokazuje, że tylko pozornie możemy być pewni tego, co widzimy. Zwróćcie uwagę na scenę pogoni myśliwców TIE z serii Interceptor za statkiem kosmicznym. Pierwsze wrażenie: to musi być nasz bohater i Grogu, prawda? Jednak gdy się przyjrzymy, okazuje się, że to ktoś zupełnie inny. Uciekający statek to nie jest myśliwiec z Naboo naszych bohaterów, a Gauntlet typu Kom'rk. Był to wyprodukowany przez firmę Mandalorian transportowiec bojowy, którego używała Straż Śmierci.

Gauntlet typu Kom'rk. / fot. Wookieepeda.com

Warto zwrócić uwagę, że Din i Grogu tym razem nie podróżują sami. Towarzyszy im droid R4-D4. Jednak nie byle jaki! To jest dokładnie ten sam droid, którego poznaliśmy w Nowej nadziei. To jego chciał kupić Owen Lars, ale usterka spowodowała, że wziął R2-D2.

The Mandalorian - teorie

Fani Star Wars uwielbiają analizować zwiastuny i snuć teorie, które czasem się sprawdzają, a czasem nie, bo twórcy wyciągają asa z rękawa i potrafią nas zaskoczyć. Jak będzie w tym przypadku? Jest wielkie prawdopodobieństwo, że będzie to sezon fabularnych bomb!

Scena z Jedi to bez wątpienia kolejna retrospekcja z przeszłości Grogu w trakcie wykonania rozkazu 66. W tym przypadku teoria jest dość prosta: zza rozwalanych drzwi wyjdzie Anakin Skywalker grany przez Haydena Christensena i zabije Jedi. Aktor powrócił do tej roli w Obi-Wanie Kenobim, więc nie jest to wykluczone. Najważniejszą częścią teorii jest jednak to, że według fanów dostaniemy odpowiedzi, jak Grogu przeżył masakrę w Świątyni Jedi i kto go uratował.