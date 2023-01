Star Wars: Skeleton Crew - opóźnienia produkcyjne wpłyną premierę serialu?

fot. materiały prasowe // Disney+

Star Wars: Skeleton Crew to kolejny serial ze świata Gwiezdnych wojen, który jest produkowany dla platformy Disney+. Pierwotnie zdjęcia do projektu miały rozpocząć się w czerwcu 2022 roku i zakończyć do końca 2022 roku.

Jednak jak podaje portal Bespin Bulletin w swoim raporcie zdjęcia rozpoczęły się później niż planowano i pojawiły się pogłoski o przedłużeniu ram czasowych kręcenia serialu. Niektóre źródła podają, że początkowy plan uległ zmianie i że prace na planie mają zakończyć się w marcu 2023. Ze względu na niepewność produkcyjną raport wskazuje, że premiera Skeleton Crew najprawdopodobniej nastąpi pod koniec 2023 roku, chociaż jeśli opóźnienia będą się utrzymywać, to bardziej prawdopodobna jest premiera na początku 2024 roku.

materiały prasowe

Star Wars: Skeleton Crew - powody opóźnień

Jak informował wcześniej portal MakingStarWars opóźnienia na planie wystąpiły z powodu wyczerpującego harmonogramu pracy, a członkowie ekipy odeszli czując się niedoceniani, przepracowani i lekceważeni, jak elementy, które można łatwo wymienić.