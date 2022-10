The Mandalorian - nowy zestaw LEGO z 3. sezonu. Opis zapowiada sceny akcji w kosmosie

fot. materiały prasowe

The Mandalorian opowiada o tytułowym bohaterze, który przemierza galaktykę wraz z przygarniętym dzieckiem, Grogu. Historia osadzona jest po upadku Imperium i przed ujawnieniem się Najwyższego Porządku.

3. sezon zadebiutuje na początku 2023 roku. Szczegóły fabuły nie są znane, ale z pierwszego zwiastuna wynika, że historia rozgrywa się po wydarzeniach z serialu Księga Boby Fetta, dlatego Din Djarin (Pedro Pascal) jest znów z Grogu (aka Baby Yodą) i razem latają nowym statkiem. Teaser pokazał, że bohaterowie udadzą się na Mandalorę. Ponadto potwierdzono gościnną rolę Babu Frik.

Niewiele wiadomo o fabule 3. sezonu, ale widzowie powinni spodziewać się, że zobaczą sceny akcji w kosmosie. Wskazują na to nowe zestawy LEGO z serialu, z których można zbudować statki kosmiczne. Do sieci wyciekły ich opisy - pierwszy z zestawów nazywa się "Pirate Snubfighter" i składa się z 285 klocków. Drugi z nich posiada 957 klocków, a jego nazwa brzmi "Mandalorian Fang Fighter vs. TIE Interceptor". To może zapowiadać widowiskowe starcie w kosmosie między tymi statkami. Oba zestawy mają trafić do sprzedaży 1 maja 2023 roku.

Snubfighter to mały jednoosobowy statek kosmiczny (myśliwiec), taki jak X-Wing Luke'a Skywalkera, który pojawił się w finale 2. sezonu The Mandalorian. Z kolei TIE Interceptor trafi po raz pierwszy do sprzedaży od czasu 2006 roku. A Fang Fighter to statek kosmiczny zaprojektowany specjalnie do walki, który jest bardzo szybki i zwrotny. Ostatni raz widziano go w Star Wars: Rebelianci.

The Mandalorian - zdjęcia z 3. sezonu

The Mandalorian - sezon 3

The Mandalorian - premiera 3. sezonu w lutym 2023 roku na Disney+.