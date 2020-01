The Mandalorian, Ptaki Nocy i inne - Funko prezentuje nowe figurki z popkulturowych produkcji

Figurki POP od firmy Funko to słynne zabawki z wielkimi głowami przedstawiające postacie między innymi z różnych produkcji filmowych i serialowych. The Mandalorian to serial platformy Disney+ dziejący się w uniwersum Gwiezdnych Wojen, który był ubiegłorocznym hitem. Natomiast Mulan i Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) to oczekiwane przez wielu widowiska kinowe, które zobaczymy w tym roku. Funko postanowiło przedstawić figurki z postaciami z tych produkcji. Możecie je obejrzeć w poniższej galerii. Ponadto firma zaprezentowała również zabawki, które ukazują postacie Marvela zainfekowane kosmicznym symbiontem. Ich zdjęcia również są dostępne poniżej.

Funko Pop