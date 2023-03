The Mandalorian - ta postać ekscytuje fanów. Debiut aktorski bohatera Star Wars Rebeliantów

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały promocyjne

W nowym odcinku 3. sezonu The Mandalorian mielismy aktorski debiut postać Garazeba Orreliosa, znanego szerzej jako Zeb. Pojawił się on w kantynie, w której siedzieli piloci Nowej Republiki. Rozmawiał on z Carsonem Tevą (Paul Sun-Hyung Lee), który potem wyruszył na pomoc Greefowi Kardze. Dla popularnego Zeba jest to pierwsze pojawienie się w kanonie Gwiezdnych Wojen po wydarzeniach ze Star Wars Rebeliantów.

Gwiezdne Wojny - kim jest Zeb?

Był on jednym z głównych bohaterów popularnego serialu animowanego Star Wars Rebelianci. Jest on jednym z ostatnich przedstawicieli rasy Lasat, która została wybita przez Imperium. Był on twardzielem o złotym sercu, która zażarcie walczył z Imperium. Udało mu się jednego agenta przekabacić na stronę Rebelii, a pozostali bohaterowie animacji stali się jego rodziną. Nie jest wykluczone, że po tym debiucie zobaczymy go też w Star Wars: Ahsoka, w którym mają pojawić się inni bohaterowie Rebeliantów: Hera, Sabne i Ezra Bridger.

Głosem Zeba ponownie był Steve Blum. Tożsamość postaci potwierdziły napisy końcowe odcinka.